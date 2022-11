Fedez è finito nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni fatte nel suo podcast, Muschio Selvaggio, insieme al tiktoker Emanuel Stoica.

Il TikToker Emanuel Stoica è stato ospite del podcast Muschio Selvaggio, dove si è parlato del tema della disabilità. Proprio a causa di alcune sue affermazioni sul tema il rapper Fedez è stato travolto dalle polemiche di alcune attiviste, che hanno scritto una lettera aperta rivolta al podcast mettendo sotto accusa alcuni passaggi dell’intervista:

“Emanuel fa una serie di considerazioni sulla proposta di legge sull’assistenza sessuale (Legislatura 17ª – Disegno di legge n. 1442) e Fedez si lascia andare a una esternazione morbosa: ‘parlavamo di disabili donne che vogliono essere sc**ate!”, si legge nella lettera, e ancora: “Stoica, dopo le risate, risponde con una battuta: “Almeno non dice stai ferma”, si legge nella lettera aperta.

Fedez

Fedez: la bufera per le battute sui disabili

In queste ore alcune attiviste hanno inviato una lettera aperta a Muschio Selvaggio controbattendo contro quanto affermato da Fedez e da Emanuel Stoica durante un episodio del podcast. In particolare le attiviste hanno affermato che alcune delle cose dette dai due all’interno dello show non farebbero che dare adito ai pregiudizi che da tempo chi è impegnato a combattere contro la disabilità cerca di arginare.

“Non è assolutamente vero né corretto che siccome è una persona disabile a dire certe cose, allora sia tutto lecito”, hanno affermato a Ilfattoquotidiano.it Sonia Veres e Veronica Tulli, entrambe attiviste con disabilità motoria e tra i co-firmatari della lettera aperta. Fedez replicherà al loro messaggio? Al momento né lui né Luis Sal o Emanuel Stoica hanno rotto il silenzio sulla questione.

