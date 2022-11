Selvaggia Lucarelli ha scritto un post polemico contro il resto del cast di Ballando con le Stelle e contro Sara Di Vaira.

Dopo quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle (dopo che lei e Mariotto hanno discusso a causa di quanto da lei affermato sul conto di Iva Zanicchi) Selvaggia Lucarelli ha usato le sue stories sui social per scagliarsi anche contro Sara Di Vaira (che ha preso le parti della cantante).

“Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto ‘condoglianze’ (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”, ha scritto Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli contro Sara Di Vaira

In queste ore via social Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro gli altri componenti del cast di Ballando con le Stelle e in particolare contro Sara Di Vaira che, dopo la sua discussione con Mariotto, aveva affermato che lei dovesse accettare le critiche dei presenti così come loro avevano fatto con lei.

Selvaggia Lucarelli ha sottolineato via social che, inoltre, Sara Di Vaira sarebbe stata l’unica a non farle le condoglianze per la scomparsa di sua madre (deceduta appena una settimana fa). In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e credono che la giurata potrebbe essere in procinto di dire addio a Ballando con le Stelle.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG