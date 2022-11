Il conduttore spagnolo Kiko Hernandez ha accusato pubblicamente Al Bano Carrisi, che gli dovrebbe 30mila euro.

Al Bano Carrisi è piuttosto famoso in Spagna e ha partecipato anche ad alcuni programmi tv spagnoli. Il conduttore Kiko Hernandez – contro cui Al Bano avrebbe sporto querela in passato – ha recentemente accusato il cantante di Cellino San Marco che, a suo dire, gli dovrebbe la bellezza di 30mila euro. Al Bano avrebbe perso la causa e per questo il giudice lo avrebbe obbligato al pagamento delle spese processuali (mai pervenute).

“Il signor Albano mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”, ha dichiarato Hernandez (stando a quanto riporta Davide Maggio).

Albano Carrisi

Al Bano Carrisi: l’accusa di Kiko Hernandez

Il conduttore spagnolo Kiko Hernandez si è scagliato pubblicamente contro Al Bano Carrisi che, a quanto pare, deve ancora risarcirlo di ben 30mila euro.

Al momento Al Bano non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma, nei giorni scorsi, era finito nell’occhio del ciclone a causa di una donna (sempre spagnola) che ha affermato pubblicamente di esser stata la sua amante nel 2019. Al Bano ha smentito la questione e in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

