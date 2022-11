Chanel Totti ha replicato via social contro chi l’ha criticata per il suo presunto abuso di chirurgia plastica.

Chanel Totti ha solamente 15 anni ma, secondo alcuni haters via social, avrebbe già fatto uso della chirurgia plastica. La questione non è stata confermata né smentita da Chanel che, in queste ore, ha deciso di replicare alle critiche degli haters con un video su TikTok dove ha inserito una frase detta dall’ex volto del GF Vip Elenoire Feruzzi: “Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*are al caz*o”, si sente dire alla figlia di Totti e Ilary nel video.

Ilary Blasi Francesco Totti

Chanel Totti contro gli haters

Chanel Totti ha dimostrato di avere lo stesso caratterizzo di sua madre, Ilary Blasi, quando poche ore fa attraverso i social ha replicato contro coloro che, nei giorni scorsi, l’hanno presa di mira per i suoi presunti ritocchini. Chanel ha solamente 15 anni e infatti sembra da escludere la possibilità che abbia mai fatto uso della chirurgia.

Sua madre Ilary Blasi non ha fatto segreto di aver fatto visita in passato allo studio di qualche chirurgo e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di sapere se anche sua figlia cederà alla chirurgia. Ad aprile 2023 la conduttrice tornerà al timone dell’Isola dei Famosi e in tanti si chiedono se parlerà mai in pubblico della sua separazione dal marito, Francesco Totti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG