Armando Incarnato ha rotto il silenzio in merito all’incontro da lui avuto con Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

A quanto pare tutto scorre per il meglio tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza e, nelle ultime ore, Armando Incarnato ha confessato di essersi dovuto ricredere sul loro contro. I tre sono andati a cena fuori insieme e Incarnato ha confessato al Magazine di Uomini e donne: “Questi ragazzi sono bellissimi. Io non ci credevo, però è la verità”. Ida Platano ha confermato: “Stiamo benissimo”.

Armando Incarnato a cena con Ida e Alessandro

A poco più di una settimana dalla loro scelta a Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano a mostrarsi più uniti e felici che mai. Nelle ultime ore Armando Incarnato ha confermato che i due formerebbero una splendida coppia e ha praticamente ammesso di essersi ricreduto sul loro conto.

Inizialmente molti non credevano che tra Ida e Alessandro sarebbe sbocciato qualcosa di importante anche a causa del rapporto tra la dama bresciana e il suo ex, Riccardo Guarnieri (che, nel frattempo, non ha mancato di esprimere dubbi e perplessità sul conto della nuova coppia). La storia tra i due è davvero destinata a durare?

