Samantha De Grenet ha confessato alcuni retroscena sulla sua battaglia contro il cancro e sulle difficoltà riscontrare a causa dei suoi sbalzi d’umore.

Samantha De Grenet ha vinto la sua battaglia contro il tumore, ma da un paio d’anni continua a sottoporsi ai dovuti controlli affinché la malattia non si ripresenti. A Verissimo la showgirl ha confessato quanto sia stato difficile per lei affrontare il cancro e tutte le sue conseguenze: “Le persone accanto a te subiscono i tuoi sbalzi d’umore, le tue tristezze, anche se tu cerchi in tutti i modi di nasconderle, ma non è che puoi farlo tutto il giorno. Così ti chiudi in bagno a piangere, poi esci e vai avanti, perché ti rendi conto di essere estremamente fortunata ad avere delle persone vicino a te che ti amano e ti aiutano a superare la malattia”, ha confessato a Vanity Fair.

Samantha De Grenet

Samantha De Grenet: la malattia

Oggi Samantha De Grenet sembra aver ritrovato la serenità accanto a suo marito Luca Barbato e a suo figlio, Brando. La showgirl non ha nascosto però gli aspetti più pesanti della sua battaglia contro la malattia e di ciò che inevitabilmente è cambiato in lei a causa di essa.

“Quando si parla di tumore, si racconta quello che accade fisicamente. Ma si parla poco di tutta la parte psicologica, che a volte è anche difficile da spiegare. Il corpo cambia, il modo in cui affronti la vota cambia, non ti guardi più allo specchio, perché quello che vedi non ti piace, non ti riconosci e non ti vuoi accettare”, ha ammesso la showgirl che oggi, fortunatamente, è potuta tornare a condurre una vita normale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG