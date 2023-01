Ilary Blasi continua a godersi la sua vacanza in Thailandia con il fidanzato Bastian e sui social è tornata a sedurre i fan con il suo fisico da capogiro.

Ilary Blasi è partita pe la Thailandia in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, e sui social non ha smesso di incantare i suoi fan con alcuni scatti da capogiro. In una delle ultime foto postate sui social la conduttrice è in piedi, in piscina e con il suo lato B tonico in bella mostra. La foto ha presto fatto il pieno di like tra i suoi fan e in tanti hanno notato la somiglianza con uno scatto simile postato dalla sua amica Michelle Hunziker.

Ilary Blasi: la foto del lato B

Ilary Blasi sembra voler imitare l’amica Michelle Hunziker in uno degli ultimi scatti postati sui social: la conduttrice si è fatta ritrarre di spalle, mettendo in mostra il suo fisico smagliante e il suo perfetto lato B mentre si trovava in piscina. In tanti tra i suoi fan sui social non hanno potuto fare a meno di fare i complimenti al celebre volto tv, reduce dalla separazione da Francesco Totti.

Mentre Ilary si starebbe godendo le sue vacanze in compagnia del fidanzato Bastian Muller, l’ex calciatore della Roma è partito per una crociera insieme alla nuova compagna, Noemi Bocchi, e ai suoi figli. I due si sono da poco trasferiti in una nuova casa e in tanti sono curiosi di conoscere gli ulteriori sviluppi sulla loro storia.

