Luisa Ranieri ha confessato a Verissimo i suoi sentimenti per suo marito, Luca Zingaretti, padre delle sue due figlie.

Difronte a tante unioni naufragate nel mondo vip, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti continuano a restare una coppia solida e unita e la stessa attrice ha parlato a Verissimo del suo legame con il marito, di cui sarebbe ancora più innamorata che mai: “Non ci fa mancare niente e poi è coccolone. Siamo viziatissime. Io poi vengo da un’educazione in cui non sono stata viziata. Con lui ho incontrato l’amore, l’amante e anche i vizi che può darti un papà”, ha rivelato, e ancora (sul loro primo incontro sul set):

“Cefalonia è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico. L’ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all’epoca. Invece è nata una storia importante che dura ancora adesso”.

Luisa Ranieri

Luisa Ranieri: l’amore per Luca Zingaretti

Luisa Ranieri ha confessato a Verissimo i suoi sentimenti per il marito Luca Zingaretti, con cui continua a condurre una vita normale, privilegiando il tempo insieme alle due figlie anche a scapito di alcuni progetti lavorativi. Per i due attori le priorità sono sempre state chiare e Luisa Ranieri ha infatti affermato:

“Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante. Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità”. I due attori sono sposati dal 2012 e in precedenza Zingaretti era stato sposato con la scrittrice Margherita D’Amico.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG