Elisabetta Gregoraci ha scritto una replica infuocata contro gli haters che l’hanno presa di mira durante la sua vacanza a Dubai.

Elisabetta Gregoraci è in vacanza a Dubai in compagnia del fidanzato Giulio Fratini e sui social non ha mancato di condividere alcuni scatti bollenti in cui è ritratta in spiaggia in bikini. Sui social in tanti hanno colto l’occasione per insultare la showgirl e un leone da tastiera le ha scritto: “Si vede che non hai mai lavorato un giorno in vita tua”. L’ex moglie di Briatore ha replicato piccata: “Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa. Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il Gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona”.

Elisabetta Gregoraci: la replica agli haters

Elisabetta Gregoraci ha scritto una replica al vetriolo contro gli haters che l’hanno presa di mira durante la sua vacanza a Dubai. La showgirl sembra aver finalmente trovato la serenità accanto a Giulio Fratini (l’imprenditore già balzato agli onori delle cronache per le sue passate liaison con Roberta Morise e Raffaella Fico).

Nei giorni scorsi è stata la stessa ex moglie di Briatore a mostrare via social il prezioso anello che le sarebbe stato donato dal fidanzato e in tanti si chiedono se nel 2023 la coppia annuncerà le sue attese nozze. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Elisabetta Gregoraci continua a mantenere il massimo riserbo.

