Dopo la pausa natalizia Sonia Bruganelli è tornata al GF Vip e non ha risparmiato alcune frecciatine a Alfonso Signorini e Giulia Salemi.

Nonostante lei e Giulia Salemi abbiano più volte smentito le voci che le vorrebbero l’una contro l’altra, Sonia Bruganelli è tornata a scagliare quella che sembra essere una vera e propria frecciatina contro l’influencer e anche contro il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini: “Eri una persona seria, ti ritrovo bimbomin*** che balli con la Salemi”, ha detto durante l’ultima puntata del reality show.

Sonia Bruganelli: la frecciatina a Signorini e Salemi

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, continua a far discutere il pubblico social con le sue frecciatine e in particolare per quelle da lei scagliate contro Giulia Salemi, con cui si vocifera che non corra buon sangue.

Le due hanno più volte smentito la questione affermando anche che, laddove ci siano state incomprensioni, si sarebbero immediatamente chiarite. In tanti sui social hanno comunque criticato l’atteggiamento di Sonia Bruganelli che, una volta entrata nello studio del reality show, non ha risparmiato frecciatine e commenti ai danni del conduttore e della fidanzata di Pierpaolo Pretelli. La conduttrice replicherà alle critiche nei suoi confronti?

