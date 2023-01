La deputata Rita Dalla Chiesa è stata travolta dalla critiche dopo aver commesso una clamorosa gaffe via social.

La giornalista e deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa ha pubblicato sui social una foto critica contro Virginia Raggi e il sindaco Roberto Gualtieri per la gestione dei rifiuti nella Capitale. Peccato che la foto postata dalla deputata non raffiguri Roma bensì Catania, e che in tanti se ne siano accorti subito.

“Rispetto alla foto di Catania la situazione è meno drastica e comunque è spazzatura lasciata dai negozianti, quindi la colpa è di Gualtieri?”, ha replicato un utente via social, e ancora: “Bastava chiedere scusa per il palese errore, la situazione di Roma è nota a tutti, il compito dei politici è fare in modo che cambi, non quello di pubblicare su Twitter. Per quello bastiamo noi cittadini”.

Rita Dalla Chiesa: la gaffe via social

Rita Dalla Chiesa ha commesso uno scivolone via social scambiando una foto di Catania con Roma e finendo per adirare la platea dei suoi follower. In tanti hanno invitato la deputata a scusarsi per l’errore commesso, mente lei in tarda serata ha pubblicato un altro scatto (questa volta raffigurante l’incuria dei cassonetti della Capitale) e ha scritto: “Anche questa è Catania?”. Il suo messaggio non è bastato a placare l’ira della rete e qualcuno tra gli utenti sui social ha commentato: “Ormai la figuraccia l’hai fatta”.

