Rita dalla Chiesa è stata la protagonista del drive in nella puntata di Live – Non è la d’Urso del 25 ottobre 2020. Barbara d’Urso ha ospitato la collega, ex volto di Canale 5 per regarlarle la visione del film della sua vita. La conduttrice si accomoda nel divano al centro dello studio e inizia a parlare dei suoi affetti più cari “Ho vissuto delle persone che voi avete amato“. Un pensiero è rivolto alla sua vita da nonna e dunque al suo amore per il nipote Lorenzo e per la figlia, Giulia:

Non è che diventi nonna e dici “che bello tutto”, se diventi nonna te lo devi conquistare. Io amo molto Giulia, credevo che non avrei mai potuto amare così tanto una persona come lei. In realtà amo Lorenzo come una prosecuzione di Giulia.

Dalla Chiesa viene invitata ad entrare nel grande drive-in per poter rivivere la storia della sua vita. Dall’infanzia al forte legame con la famiglia e con il padre, il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato nel 1982. Quasi fa fatica a guardare le immagini del telegiornale di allora, c’è sofferenza nel ricordare. Si passa agli amori e al matrimonio con Roberto Cirese (dalla quale è nata la figlia Giulia), successivamente all’appassionante storia con Fabrizio Frizzi, poi terminata nel 1998 dopo le nozze celebrate nel 1992 e al doloroso addio per la morte avvenuta due anni fa.

La figlia Giulia le fa una sorpresa: “Ciao Mamma, volevo farti una sorpresa piccola dato che non sono riuscita ad accompagnarti a Milano. Volevo dirti che io e Lorenzo siamo qui a fare il gruppo d’ascolto. Ti stiamo seguendo e ti aspettiamo. Ciao mamma!”

L’ex conduttrice di Forum è molto commossa: “Non so come siete riusciti a convincere Giulia, però è stato bello!” si dice fiera della persona che è e che ha rivisto nelle immagini davanti a lei “nel bene e nel male“. Ringrazia Barbara d’Urso per la sorpresa a lei dedicata: