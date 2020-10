Grande Fratello Vip: stasera, domenica 25 ottobre 2020, durante la cena, è nata un’accesa lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria per le discutibili frasi di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello che hanno indignato il popolo del web e spinto il calciatore a fare scuse pubbliche su spinta del padrone di casa, Alfonso Signorini.

Il giovane calciatore bresciano ha perso le staffe andando in escandescenza per difendere il fratello. Gli altri compagni d’avventura hanno cercato di allontanare il concorrente dalla neo ‘nemica’, rea, a suo dire, di aver ripreso l’argomento già ‘risolto’ due giorni prima:

enock: non mi è piaciuta la cattiveria che guenda ha usato per parlarmi di questa cosa guenda:#gfvip pic.twitter.com/Ob2LldHyaS — ًalice⁷ᴮᴱ 시차 (@alisftkookie) October 25, 2020

Tommaso Zorzi, in giro, ha cercato di far ragionare il gieffino, spalleggiato dalla Contessa De Blanck (“Ha avuto un’uscita felice a tavola. Lei è una ragazza e non ha la malizia”) e dalla stessa Mello, convinti che l’episodio non dovesse essere tirato fuori a distanza di tempo. Dal canto suo, la modella brasiliana non si è sentita particolarmente attaccata dalle parole dal giocatore per il tipo di rapporto confidenziale, ormai decennale, con Balotelli. Ma è consapevole che, forse, fuori dalla casa non è piaciuta al gentil sesso.

ma lo fate parlare? enock e la contessa che urlano sopra tommaso quando lui vuole spiegare pacificamente perché è stato tirato in mezzo il discorso… #gfvip pic.twitter.com/Q64o6rls3N — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 25, 2020

I due ragazzi, dopo aver placato gli animi, si trovano faccia a facciano ma le posizioni sembrano assai divergenti:

Enock: “Tutti il copione c’avete?! Hai tirato merxa addosso a me e a mio fratello”

Guenda: “Ho fatto finta di non sentirlo perché era un bel momento per voi. Tra i vari momenti di sensibilità, c’è stata una frase che ha urtato la mia in quanto donna. Sono una donna normale. Perché non mi rispondi che non ti prendi le responsabilità degli altri. Io non ho offeso tuo fratello”.

Ruta: “Io non l’avrei tirata fuori. Mario, di solito, non è uno che si nasconde. Tu, invece, sei diverso. Se non sei d’accordo con lui, dillo. E ne vieni fuori bene”

Barwuah: “Io ho delle donne a casa. E’ normale che questo argomento mi tocca”.

In stanza, qualche minuto dopo, irrompe Guenda per un confronto:

Goria: “Io non demonizzo nessuna persona. Una frase infelice può venire anche da una persona intelligentissima”

Barwuah: “Quando è successa la cosa di Fausto Leali sono stato il primo a non parlarne più. Perché tu, invece, l’hai tirata fuori dopo due giorni?! Il vostro gioco (quello dei maggiordomi proposto da Tommaso Zorzi, ndb) è stato negato e a me dovete rompere il caxxo”.