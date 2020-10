Elisabetta Gregoraci, confidandosi con un Stefania Orlando all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, ha rivelato un dettaglio choc che riguarda la sua partecipazione al reality di Canale 5. Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore, non era felice del suo ingresso nella casa di Cinecittà (Qui. il video):

“Per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all’estero, non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la scuola. Una volta mi hanno offerto un lavoro all’estero. In soli 20 giorni avremmo registrato tutto ma la data coincideva col suo break e non l’ho fatto. C’è mia sorella ma ha i suoi bambini, la sua vita, poi c’è la tata che è la stessa da 10 anni e c’è Flavio”.

La showgirl calabrese ha faticato ad allontanarsi, per così tanto tempo, dal figlioletto che, è riuscito a sentire, qualche settimana fa, con un collegamento telefonico nel silenzio del confessionale:

“Quando gli ho detto del Grande Fratello Vip… mi viene da piangere… Mi ha detto ‘Ma quanti giorni stai, mamma?’. È forte, è un bambino molto indipendente ma l’ultimo giorno prima che partissi per venire qua avevo deciso di non partire più. ‘Non andare via, mamma’. Perché non è un bambino che dimostra, lui si tiene tutto dentro. Mi ha abbracciato e mi detto ‘Non andare via, aspetta un altro po’, ancora 10 minuti’. Lì sono morta. Però quando l’ho sentito 20 giorni fa era sereno”.

La conduttrice, proprio per preservare il pargoletto, ha dichiarato, più volte, di non essere pronta a vivere una storia d’amore all’interno del loft di Cinecittà. Pierpaolo Pretelli deve mettersi l’anima in pace?