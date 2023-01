Secondo i rumor in circolazione Federico Fashion Style avrebbe fatto coming out durante la sua intervista tv a Verissimo.

Secondo i rumor riportati dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, Federico Fashion Style avrebbe fatto coming out nel corso della sua intervista a Verissimo, che andrà in onda il 21 gennaio alle 16.30. L’hair stylist dei vip, che si era detto pronto a confessare la “sua verità” dopo la rottura da Letizia Porcu, avrebbe parlato nel corso dell’intervista anche della sua relazione appena naufragata con Letizia Porcu, che nel frattempo si è legata al dj Vincent Arena.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: il coming out

Federico Fashion Style avrebbe confessato di essere gay nel corso della sua ultima intervista a Verissimo, che andrà in onda nei prossimi giorni.

La notizia, già sospettata dai più, sarebbe stata svelata dall’hair stylist a seguito della sua difficile situazione con la sua ex, Letizia Porcu, da cui si è recentemente separato. I due a quanto pare non sono riusciti a trovare un accordo pacifico per quanto riguarda la gestione della figlia Sophie Maelle, ed è probabile che l’hair stylist voglia parlare della sua situazione in diretta tv. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti sperano di conoscere al più presto tutti i dettagli della vicenda.

