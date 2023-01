Secondo i rumor in circolazione potrebbe esserci del tenero tra Melissa Satta e il presidente dell’Inter Steven Zhang.

Un nuovo amore in vista per Melissa Satta? La showgirl avrebbe lasciato un commento via social al presidente dell’Inter Steven Zhang che ha fatto ipotizzare a molti un presunto legame sentimentale tra i due. Zhang infatti ha scritto un post per celebrare vittoria neroazzurra della Super Coppa italiana e la Satta ha commentato scrivendo: “complimenti”. In tanti si chiedono se il messaggio della showgirl non possa rappresentare l’indizio effettivo di una sua storia d’amore con il presidente.

Melissa Satta

Melissa Satta e Steven Zhang: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione potrebbe esserci qualcosa di più che una semplice amicizia tra Melissa Satta e il presidente dell’Inter Steven Zhang. Finora a far sospettare i fan in un legame tra i due sarebbero stati alcuni like e dei messaggi via social, ma sulla questione non vi sono certezze.

Melissa Satta è tornata single alcuni mesi fa dopo la fine della sua storia con Mattia Rivetti, che è stato il primo partner importante dopo la fine della sua storia con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più, ma la showgirl non si è ancora pronunciata sulla questione.

