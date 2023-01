A due mesi dalla scelta di Alessandro Vicinanza e Ida Platano, Riccardo Guarnieri è tornato a scagliarsi contro i due.

Riccardo Guarnieri si è confessato con il magazine di Uomini e Donne e, dopo aver svelato quali sarebbero i suoi buoni propositi per il 2023, ha scagliato una frecciatina contro la sua ex, Ida Platano: “Ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse. Inoltre, Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo ‘guerriero’, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio. Per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava”, ha dichiarato.

Riccardo Guarnieri: la frecciatina contro Ida

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è conclusa in un nulla di fatto e oggi la dama bresciana sembra aver trovato la felicità accanto a Alessandro Vicinanza, con cui ha festeggiato 2 mesi d’amore. Riccardo Guarnieri invece continua a restare all’interno di Uomini e Donne e il suo proposito per il 2023 sarebbe quello di “riprovare i sentimenti che ho scoperto per la prima volta con Ida e per i quali la ringrazierò sempre”.

Ida replicherà alle parole del suo ex grande amore? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se la dama commenterà finalmente la questione.

