A 11 giorni dalla nascita di sua figlia Bella, Alice Campello ha deciso di riprendere in mano le redini del suo brand.

Alice Campello è tornata a lavoro – seppure in maniera leggera – 11 giorni dopo la nascita di sua figlia Bella e dopo il suo ricovero in terapia intensiva (per complicazioni dovute al parto). L’imprenditrice oggi si sarebbe completamente ripresa e nelle sue stories sui social si è mostrata mentre osservava delle foto e ha scritto: “Primo giorno di lavoro con Bella”.

Alice Campello

Alice Campello a lavoro dopo il parto

Alice Campello si sta lentamente riprendendo dopo la nascita di sua figlia Bella e dopo le complicazioni che l’hanno costretta a subire un ricovero in terapia intensiva. In queste ore la moglie di Alvaro Morata si è mostrata mentre guardava delle fotografie legate al suo brand direttamente dal letto su cui si trovava sdraiata accanto alla sua bambina.

Sui social Alice non ha mancato di ringraziare tutti coloro che nelle ultime settimane le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e calore a seguito delle difficoltà da lei vissute dopo il parto. La modella sembra essere più felice che mai accanto a suo marito, i loro tre figli maschi e l’ultima arrivata, la piccola Bella.

