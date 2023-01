A Verissimo Federico Fashion Style ha fatto coming out e la sua ex, Letizia Porcu, sembra aver voluto dare una risposta “indiretta” via social.

Federico Fashion Style è stato ospite a Verissimo dove ha fatto coming out e dove ha svelato alcuni retroscena sulla sua relazione con Letizia Porcu, tra frecciatine e recriminazioni. L’ex compagna dell’hair stylist ha preferito non rompere il silenzio pubblicamente sulla questione ma sui social ha pubblicato un video in cui la si vede abbracciare il suo nuovo compagno, il dj Vincent Arena. A seguire la Porcu si è mostrata tramite stories mentre, in un noto hair saloon, si faceva fare la piega ai capelli. La sua avrà voluto essere una frecciatina contro il suo ex?

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: la reazione dell’ex al coming out

A Verissimo Federico Fashion Style ha confermato quello che molti credevano ormai da tempo: l’hair stylist dei vip è gay e tre anni fa avrebbe comunicato la notizia anche alla madre di sua figlia Sophie Maelle, che a quanto pare fino a pochi mesi fa avrebbe accettato di restare con lui (nonostante entrambi frequentassero altre persone). Federico Lauri ha dichiarato di esser stato “costretto” a fare coming out pubblicamente e non ha mancato di scagliare alcune frecciatine contro la sua ex:

“Mi sono ritrovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente, anche se chi lo doveva sapere lo sapeva da ben tre anni ed è rimasto comunque a casa con me, giudicate voi. Sono stato costretto proprio perché terze persone hanno fatto uscire informazioni su di me talmente riservate che solo chi stava con me ha potuto rivelargli. La vita va avanti, the show must go on, non ho nulla da aggiungere su parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera così stupida e finalizzata solo a qualche like in più”, ha dichiarato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG