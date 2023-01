Melissa Satta è stata avvistata in atteggiamenti intimi con l’asso del tennis Matteo Berrettini. I due erano a cena insieme a Milano.

Nonostante nei giorni scorsi si sia vociferato di un flirt tra Melissa Satta e il presidente dell’Inter, Steven Zhang, nelle ultime ore la showgirl è stata avvistata in atteggiamenti intimi con il campione del tennis Matteo Berrettini, sua presunta nuova fiamma. I due – stando a quanto svelato da Deianira Marzano – si sarebbero concessi una cena a lume di candela in un noto ristorante di Milano, dove non hanno mancato di scambiarsi baci e tenerezze.

A sorpresa Melissa Satta sembra aver dato inizio a una liaison con Matteo Berrettini, con cui è stata avvistata in atteggiamenti intimi a Milano. Al momento i due non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Per Melissa Satta potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la sua rottura da Mattia Rivetti, l’imprenditore con cui aveva ritrovato la serenità dopo il divorzio da Kevin Prince Boateng. I due sembra si siano separati ad un passo dalla convivenza, e oggi Berrettini potrebbe aver fatto ritrovare il sorriso alla showgirl.

