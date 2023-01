Ospite a Verissimo Giancarlo Magalli, visibilmente dimagrito, ha confessato di aver lottato contro un tumore.

Dopo mesi trascorsi lontano dalla tv Giancarlo Magalli ha confessato a Verissimo di aver lottato contro un tumore alla milza e di aver trascorso 4 mesi a letto. Il conduttore ha perso 24 chili a causa della sua battaglia contro la malattia, e oggi sarebbe in via di ripresa.

“Nel 90% per cento dei casi il cancro che ho avuto è guaribile. Certo non è stato facile quando alle mie figlie hanno detto che avrei potuto avere due mesi di vita”, ha dichiarato, e ancora: “Poi sono stato meglio e dagli accertamenti è emerso che avevo un linfoma nella zona della milza. Era curabile e in effetti sono guarito con le chemioterapie e i farmaci che mi hanno prescritto. Il tumore è sparito dopo 6 mesi di ricoveri e cure. Non è stato semplice. Alle mie figlie, inizialmente, avaveno detto che se non mi fossi curato sarei morto entro 2 mesi”.

Giancarlo Magalli: il tumore

Giancarlo Magalli è stato ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha confessato pubblicamente di ave lottato contro una grave infezione e, a seguire, contro un linfoma della milza.

Al conduttore era stato detto che avrebbe potuto morire entro 2 mesi, ma fortunatamente dopo le cure previste in questi casi lui stesso ha ammesso di essere riuscito miracolosamente a riprendersi. In tanti sono rimasti sotto shock nel vedere il celebre volto tv visibilmente provato e dimagrito dopo la sua dura lotta contro il cancro, e lo stesso Magalli ha rivelato le difficoltà vissute nel dover dare la tragica notizia alla sua famiglia.

