Aurora Ramazzotti si è vista costretta a replicare contro i suoi haters che l’hanno presa di mira per la sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e sui social non manca di raccontare ai fan la sua quotidianità e alcuni retroscena di questo periodo per lei particolarmente magico. In queste ore un leone da tastiera le ha scritto via social: “Non sei l’unica a fare figli. Forza non esagerare”. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha dunque replicato: “Mi fa morire perché uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i m***ni e invece no neanche lì sei libera di esprimenti, trovano sempre il modo. Adesso la frase più gettonata è “che p*** sembra che sei incinta solo tu”. Ma cosa vuol direee raga non ha senso questa frase ribeccatevi”.

Aurora Ramazzotti: le critiche per la gravidanza

Come qualsiasi altro personaggio pubblico anche Aurora Ramazzotti è suo malgrado esposta alle critiche degli haters e, in queste ore, in molti l’hanno presa di mira per via delle sue foto con il pancione in bella vista. In realtà Aurora non sembra fare molto per mettere in evidenza in risalto la sua pancia ormai evidente, ma per molti sui social rappresenta l’ennesimo pretesto per prenderla di mira.

La figlia di Michelle Hunziker ha come sempre colto l’occasione per non mandarle a dire ai suoi haters e in tanti si chiedono se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG