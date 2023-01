Ezio Greggio è più innamorato che mai della fidanzata Romina Pierdomenico e lui stesso ha svelato alcuni retroscena sul loro grande amore.

Nonostante i 38 anni di differenza d’età Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono più innamorati che mai. Al settimanale Gente i due hanno confessato i retroscena della loro storia d’amore e si sono descritti come la prova inconfutabile che l’amore non ha età.

“Il segreto del nostro legame? Lei è la persona che mi fa più ridere tra quelle che frequento, è basilare ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo. Sia io sia Romina ce l’abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica”, ha dichiarato lo storico volto di Striscia al settimanale.

Ezio Greggio: la fidanzata e l’età

38 anni di differenza possono sembrare tanti ma per Ezio Greggio e Romina Pierdomenico non hanno mai rappresentato un problema. I due sono più uniti e felici che mai e a tal proposito la stessa modella ha confessato: “Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo”.

Il conduttore ha scritto uno splendido messaggio d’amore alla sua fidanzata in occasione del suo ultimo compleanno e i due sembrano essere più felici ed uniti che mai.

