Gemma Galgani ha insistito per continuare a frequentare il giovane ristoratore Alessandro, che però non sembra provare affinità per lei.

L’ingresso di Alessandro Sposito a Uomini e Donne non ha mancato di attirare l’attenzione delle dame presenti nel dating show ma senza dubbio una su tutte, Gemma Galgani, è quella che sembra maggiormente interessata al ristoratore, nonostante i molti anni di differenza tra loro. “Io sono assolutamente sicura di me stessa, di quello che voglio (continuare a conoscerti), so di potermelo permettere perchè ho delle chance”, ha dichiarato Gemma al cavaliere, che però non ha nascosto di nutrire dei dubbi sulla loro reale affinità.

Gemma Galgani e Alessandro Sposito: l’attrazione

La differenza d’età non sembra rappresentare un problema per Gemma Galgani che, nelle ultime ore, ha confessato al cavaliere Alessandro di essere attratta da lui e di voler continuare la loro conoscenza. Non senza qualche imbarazzo Alessandro è stato costretto a confessarle di nutrire dei dubbi sulla loro reale affinità: “Per me è un’esperienza nuova, quella di conoscere una donna più grande di me, quello che mi manca è il secondo passaggio: l’affinità…”, ha ammesso.

In passato Gemma è stata legata a un cavaliere ancora più giovane di Alessandro Sposito, ossia Nicola Vivarelli. La liaison tra i due era durata meno di un batter di ciglia e ancora una volta la dama del trono over era stata costretta a cercare il vero amore.

