Nelle ultime ore al GF Vip Antonella Fiordelisi ha attirato l’attenzione su di sé chiedendo di poter fare un test di gravidanza. La schermitrice ha confessato a Nikita Pelizon di avere un ritardo e di avere quindi il sospetto di attendere un figlio insieme a Edoardo Donnamaria, da lei conosciuto all’interno della Casa del reality show. I rapporti tra i due sono peggiorati nelle ultime settimane, ma Antonella è apparsa visibilmente serena rispetto all’ipotesi di essere incinta.

Antonella Fiordelisi: il test di gravidanza

Antonella Fiordalisi avrebbe il sospetto di aspettare un figlio da Edoardo Donnamaria e la questione ha sollevato il panico in rete, dove in tanti sono in trepidante attesa di saperne di più. Se la questione dovesse rivelarsi vera, in molti hanno sottolineato che potrebbe realizzarsi il sogno di Sonia Bruganelli: l’opinionista non ha nascosto infatti che le sarebbe piaciuto far partecipare al programma una concorrente incinta, anche se questo non sarebbe stato possibile per ovvi motivi di sicurezza.

Prima di Antonella Fiordelisi anche Oriana Marzoli e Rosalinda Cannavò hanno avuto il sospetto di essere incinte al GF Vip e avevano richiesto entrambe un test di gravidanza.

