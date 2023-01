Alba Parietti ha confessato un retroscena inedito sulla sua vita privata e ha rivelato perché anche i giovanissimi le farebbero delle avance.

Oggi Alba Parietti è più felice che mai insieme al fidanzato Fabio Adami e sui social non manca di raccontare ai suoi fan alcuni retroscena sulla loro vita insieme. Nonostante sia fidanzata ufficialmente la showgirl non ha nascosto di avere ancora numerosi corteggiatori, molti dei quali sarebbero giovanissimi.

“Su Instagram ma anche non sui social ci provano molti giovanissimi con me. Alle volte sono più sfacciati degli adulti. Magari sentono di meno il ruolo che ho avuto per i quarantenni o i cinquantenni. Per le persone grandi rappresento ci ciò che sono stata. Hanno vissuto il periodo sgabello, il momento in cui ero l’Alba nazionale e quindi hanno un po’ più di timore reverenziale. Invece i ragazzi giovani mi vedono come una milf. Però sempre con grande rispetto”, ha confessato a I Lunatici.

Alba Parietti

Alba Parietti: le avance dei giovanissimi

Alba Parietti ha confessato – non senza una punta di orgoglio – che oggi i giovanissimi le farebbero delle avance, e sempre con grande rispetto. Nonostante il numero dei suoi corteggiatori la lusinghi, la showgirl sembra essere completamente presa dal suo nuovo fidanzato, Fabio Adami, con cui è andata presto a convivere.

I due si sono incontrati la prima volta a bordo di un treno e tra loro sarebbe scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. I fan sono curiosi di sapere quali saranno le novità nella vita privata della showgirl, che sui social non manca di dedicare messaggi d’amore all’imprenditore.

