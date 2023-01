Carlo Verdone è stato paparazzato in compagnia della sua nuova presunta fidanzata, ma sui social i fan hanno manifestato i loro dubbi.

Il settimanale Diva e Donna ha dedicato un intero servizio a Carlo Verdone e alla sua nuova fiamma, una donna di nome Corinna. I due sarebbero stati avvistati durante una passeggiata sul litorale Laziale ma in molti tra i fan dei social credono che quello pubblicato dal settimanale sia un fotomontaggio. “Non ci credo, sembra un fotomontaggio”, ha scritto un utente tra i commenti all’immagine, che ha presto fatto il giro dei social.

Carlo Verdone: la fidanzata

Dopo la fine del suo matrimonio con Gianna Scarpelli (durato dal 1980 al 1996) Carlo Verdone sembra aver finalmente ritrovato la serenità in amore: secondo il settimanale Diva e Donna l’attore sarebbe legato a una donna di nome Corinna. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e anzi, in molti non sembrano credere nell’autenticità dello scatto.

L’attore romano, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non ha rotto il silenzio sulla questione e in tanti sono curiosi di sapere se lo farà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG