Per il lancio del loro nuovo album, Rush, i 4 componenti dei Maneskin hanno deciso di unirsi in un doppio matrimonio.

Come preannunciato nei giorni scorsi, i Maneskin sono stati protagonisti di un doppio matrimonio: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono arrivati sul luogo della cerimonia a bordo di una limousine e rigorosamente in abito bianco.

Ad attenderli vi erano molti ospiti vip e l’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, che ha officiato la cerimonia. Tra i vip presenti all’evento erano presenti Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly, Dybala, Sabrina Impacciatore e Paolo Sorrentino.

Maneskin: il doppio matrimonio

I Maneskin sono stati di parola e, dopo le partecipazioni ufficiali e l’annuncio dato ai fan negli ultimi giorni, si sono uniti in matrimonio difronte a una platea di ospiti vip.

La cerimonia – che non ha alcuna valenza ufficiale – è stata organizzata da Spotify per il lancio del loro nuovo album, Rush, disponibile all’ascolto dal 20 gennaio. Sui social i fan di tutto il mondo sono rimasti stupiti per la doppia cerimonia dei 4 giovani artisti e che è stata celebrata dal loro grande amico, Alessandro Michele, che ha curato molti dei loro look.

