Clizia Incorvaia è stata travolta dalle critiche per via delle foto di sua figlia Nina, che lei ha deciso di non mostrare in volto via social.

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia ha partecipato a un evento di moda insieme a sua figlia Nina e, sui social, ha postato alcune foto in cui lei e la bambina erano ritratte insieme. Nelle immagini però la piccola Nina appare sempre “tagliata” a metà o addirittura girata di spalle. La questione ha sollevato una marea di polemiche in rete, e qualcuno ha fatto osservare come per la bambina possa essere strano doversi girare di spalle mentre altri posano per una foto. Ai commenti di questo tipo ha replicato la stessa Clizia nelle sue stories:

“Lei la vive benissimo, è una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei. Ed è tranquillissima. Anche lei quando era piccola la mostravamo con suo papà, all’età di Gabriele”.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia: le foto tagliate della figlia

Di comune accordo con il suo ex marito, Francesco Sarcina (con cui si vocifera che i rapporti siano naufragati nel peggiore dei modi) Clizia Incorvaia ha deciso di non mostrare il volto della sua piccola Nina attraverso i social.

Un trattamento differente è riservato al figlio più piccolo della modella, Gabriele, nato dall’amore per Paolo Ciavarro e mostrato via social fin dal giorno della sua nascita. Clizia ha sottolineato che lei e il padre di sua figlia le avrebbero parlato tranquillamente della loro decisione e che Nina sia d’accordo. Sarà vero? La questione non smette di sollevare polemiche in rete.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG