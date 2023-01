La cantante Alessandra Amoroso è stata travolta da un’ondata di critiche per una foto in costume sulla neve.

Alessandra Amoroso si sta godendo una settimana bianca in compagnia degli amici e, in queste ore, ha pubblicato una foto destinata a far discutere. Nello scatto la cantante si è mostrata raggiante, in costume da bagno, mentre posava sulla neve, e tra i commenti gli haters si sono subito scatenati scrivendo: “Queste che vanno nude sulla neve non hanno ritegno”, e ancora: “Va bene che sei dimagrita e sei entusiasta dei risultati fisici acquisiti ma non cadere anche te (come altre tue colleghe) nella gara di chi si spoglia di più! A noi interessa la tua voce non il tuo fisico!”.

Alessandra Amoroso: le critiche per la foto in costume

Alessandra Amoroso ha finito per far adirare il pubblico social con uno suo scatto in costume sulla neve. Una foto simile era stata pubblicata alcune settimane fa anche dall’influencer Chiara Ferragni, e anche in quel caso non aveva mancato di sollevare polemiche e commenti.

La cantante al momento ha preferito non replicare contro i suoi detrattori e, in vacanza con la sua compagnia di amici, sembra più desiderosa che mai di godersi questo momento all’insegno della spensieratezza e del divertimento.

