Costantino Vitagliano ha fatto alcune confessioni inedite sul suo passato e ha annunciato il suo ritorno in tv.

Tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 Costantino Vitagliano è stato uno dei volti più famosi del mondo della tv e lui stesso ha ammesso che, grazie al successo ottenuto a Uomini e Donne, avrebbe fatturato milioni ogni anno. Oggi le cose sarebbero cambiate per l’ex volto del dating show e lui stesso ha ammesso che – nonostante tornerà presto per una prima serata Rai – non accetterebbe altri ingaggi per via dei compensi: “Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado perché ormai pagano poco”.

Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano: i milioni e il ritorno in tv

Al Corriere della Sera Costantino Vitagliano ha confessato i retroscena della sua sfolgorante carriera di cui, oggi, conserva purtroppo solamente il ricordo. Lui stesso ha ammesso di essersi allontanato dalla tv per dedicarsi completamente a sua figlia e per via dei compensi poco remunerativi.

In merito al suo periodo di maggior successo ha però confessato al Corriere della Sera: “Che anni… Stavo scattando il calendario di Max facevo quello che sognavo quando stavo nelle case popolari. Presentai il mio libro nella piazzetta di Porto Cervo e dovettero chiuderla, c’erano Raiuno, Raidue… Per Flavio Briatore e Bruno Vespa non l’avevano mai chiusa. Pensavo: io non sono nessuno, ho la terza media, veramente riesco a muovere tutta ’sta roba? E, allora, pompavo più che potevo”, ha ammesso.

