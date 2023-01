La cantante Bianca Atzei si è confessata con i fan a un giorno dalla nascita del suo primo figlio, Noa Alexander.

Nelle scorse ore Bianca Atzei ha dato alla luce il suo primo bambino e oggi, più felice che mai, ha voluto raccontare ai fan alcuni retroscena legati al parto. La cantante al momento si trova ancora in ospedale, ma presto lei e il piccolo Noa Alexander potranno fare finalmente ritorno a casa. “Il mio fidanzato che amo finalmente l’ho visto emozionarsi e piangere di gioia”, ha dichiarato la cantante, mentre Stefano Corti ha postato una foto del suo bambino e ha scritto: “Indiscrevibile”.

Bianca Atzei: le prime parole dopo il parto

Attraverso i social Bianca Atzei ha ringraziato il team medico che si è preso cura di lei in ospedale e ha espresso tutta la sua felicità per la nascita del piccolo Noa Alexander, il figlio che lei e Stefano Corti sono finalmente riusciti ad avere dopo un periodo di grande difficoltà.

I due infatti non avevano nascosto di aver provato grande dolore quando, alcuni anni fa, avevano dovuto subire la tragica esperienza di un aborto spontaneo. In questi anni i due non hanno mai smesso di desiderare ardentemente un figlio e finalmente, con l’arrivo del piccola Noa Alexander, hanno realizzato il loro sogno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG