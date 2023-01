La fidanzata di Stash, Giulia Belmonte, ha fatto una curiosa confessione ai suoi fan rivelando di usare l’aceto per far staccare la sua bambina durante l’allattamento.

La fidanzata di Stash, Giulia Belmonte, ha fatto una curiosa confessione ai suoi fan rivelando attraverso le sue stories di usare qualche goccia di aceto per far staccare la sua bambina durante l’allattamento.

“Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava al seno all’addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia. Per farla staccare dal seno ho messo dell’aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno automaticamente. È stato difficile per entrambe. Io non volevo smettere e lei non voleva staccarsi ma con il tempo ci siamo riuscite”, ha confessato.

Giulia Belmonte e l’allattamento: la confessione

Giulia Belmonte ha fatto una confessione via social che non ha mancato di stupire i suoi fan: la modella, fidanzata con Stash Fiordispino, ha condiviso il suo metodo per aiutare le sue bambine a staccarsi naturalmente dal seno dopo l’allattamento. Oggi la modella e Stash sono gli orgogliosi genitori di due splendide bambine, Grace ed Imagine.

Il nome della più piccola, nata ad agosto 2022, non ha mancato di sollevare un polverone in rete, dove in tanti non hanno mancato di criticarlo.

