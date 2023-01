Fedez ha vinto la sua battaglia legale contro il Codacons, che lo aveva denunciato per la raccolta fondi organizzata nel pieno dell’emergenza Covid.

Fedez ha esultato via social dopo aver vinto la causa da 1 milione di euro contro il Codacons e ha fatto sapere di essere stato anche risarcito dall’associazione dei consumatori per le spese legali sostenuto e pari a 20mila euro. “Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre un milione di euro? Il tribunale ha detto: “Codacons, chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**o”, ha gioito il rapper, e ancora:

“Grazie Codacons, voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali. È come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo”.

Fedez

Fedez vince contro il Codacons

Attraverso i social Fedez ha annunciato di aver vinto la causa milionaria contro il Codacons che adesso dovrà anche risarcirgli le spese legali. La vicenda risale al 2020, anno in cui il rapper e sua moglie Chiara Ferragni aprirono una raccolta fondi per aiutare gli ospedali italiani nell’acquisto di alcuni macchinari (destinati poi al San Raffaele).

Secondo l’associazione la richiesta fatta ai potenziali donatori non sarebbe stata limpida e per questo era stata sporta la denuncia, accolta con grande indignazione dal rapper e anche dai suoi numerosi sostenitori. La generosa somma raccolta grazie alla raccolta fondi aveva portato alla realizzazione del progetto e inoltre era valsa al rapper e a sua moglie la consegna dell’Ambrogino d’Oro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG