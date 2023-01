Dagospia ha lanciato nuove e scottanti rivelazioni su ciò che sarebbe accaduto ad Amici 22 la notte di San Silvetro.

Al momento la produzione di Amici non ha emesso comunicati in merito a ciò che sarebbe davvero accaduto la notte di Capodanno tra alcuni concorrenti del reality show ma, secondo Dagospia, è evidente che il gruppo abbia tentato di “sballarsi” in maniera artigianale (mediante l’assunzione di noce moscata) e che la vicenda non sia stata fatta trapelare per evitare il rischio di emulazione.

“Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per ‘sballarsi’ in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale”, ha fatto sapere il sito di Roberto D’Agostino.

Maria De Filippi

Amici: la verità sul Capodanno gate

Dopo le sconcertanti rivelazioni di Alessandro Cattelan sull’aria di tensione che si sarebbe respirata nel dietro le quinte di Amici dopo la serata di Capodanno, il settimanale di Roberto D’Agostino ha lanciato altri scoop in merito alla vicenda, confermando ciò che in molti hanno pensato finora (ossia che i concorrenti avessero inalato o ingerito della noce moscata al fine di ottenere effetti psicotropi).

Maria De Filippi non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione ma sembra che i concorrenti siano stati immediatamente ripresi dopo quanto accaduto. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG