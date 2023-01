Il conduttore Alessandro Cattelan ha svelato alcuni retroscena sul controverso caso della noce moscata ad Amici 22.

Alcuni concorrenti di Amici 22 sono finiti nell’occhio del ciclone per la presunta assunzione di noce moscata all’interno del programma tv e il conduttore Alessandro Cattelan ha svelato alcuni retroscena sulla controversa vicenda e sull’aria respirata nel dietro le quinte a seguito dei fatti: “Sono arrivato lì, c’erano tutti che piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto ‘Cos’hanno fatto? Hanno ammazzato qualcuno?‘ Per stemperare come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e dicevano che i ragazzi l’hanno combinata grossa. Rudy Zerbi era inca*** come una iena”, ha dichiarato a Chi.

Alessandra Cattelan

Alessandro Cattelan: la noce moscata a Amici

Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente ad Amici 22 in quello che è stato denominato da molti come “il caso noce moscata”.

In un primo momento si era ipotizzato che alcuni concorrenti avessero inalato o addirittura fumato la spezia a cui vengono attribuiti effetti psicotropi, mentre adesso – secondo un rumor circolato in rete – si vocifera che alcuni concorrenti possano averla ingerita la sera di Capodanno insieme a delle bevande. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda, ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.

