Federico Fashion Style si è concesso una chiacchierata a colpi di stories con i suoi fan e non ha perso occasione per scagliare qualche frecciatina contro la sua ex, Letizia Porcu, da poco uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, il dj Vincent Arena. “Ho imparato che i proverbi non sbagliano mai. Quando si chiude una porta si apre sempre un portone”, ha scritto l’hair stylist, e ancora. “Ragazzi ma non è morto mica nessuno. Ho solo chiuso una storia, che già era chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia (da parte mia). Dall’altra probabilmente… Non esiste musica più giusta”.

Federico Fashion Style: le frecciatine all’ex moglie

Anche ora che Letizia Porcu sembra aver ritrovato la serenità accanto al dj Vincent Arena, la sua faida a colpi di social con l’ex compagno Federico Fashion Style non sembra essersi placata. In queste ore qualcuno tra i fan dei social ha anche insinuato che l’hair stylist stesse “rosicando” per il nuovo legame della sua ex, e lui ha risposto: “Di chi? Hahahahhaha assolutamente il nulla per me!”.

Nei giorni scorsi l’hair stylist aveva realizzato alcune stories in cui aveva insinuato che la sua liaison con la madre di sua figlia fosse durata per via di opportunismo (da parte di lei). Al momento Letizia Porcu ha preferito non replicare alle accuse a lei rivolte da parte di Federico Lauri e in tanti si chiedono se lo farà.

