Dopo esser stata travolta dalle ipotesi in merito ai suoi capricci da diva a Sanremo Chiara Ferragni ha replicato con una foto via social.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni era stata travolta dal gossip per via dei suoi presunti “capricci da diva” a Sanremo: sembra infatti che l’influencer avesse richiesto una stanza privata nei pressi della sala stampa e che si fosse rifiutata di farsi scattare foto insieme alle altre co-conduttrici. In queste ore la stessa influencer sembra aver voluto replicare contro tali ipotesi e si è mostrata via social durante uno shooting con Amadeus, Gianni Morandi e le co-conduttrici Francesca Fagnani e Chiara Francini.

Chiara Ferragni: la replica alle ipotesi su Sanremo

Chiara Ferragni si è mostrata serena e sorridente durante uno shooting fotografico realizzato con gli alti volti che co-condurranno come lei il Festival di Sanremo 2023, a cui l’influencer è attesa nella prima e nell’ultima serata.

Nei giorni scorsi erano circolate numerose indiscrezioni in merito a delle presunte e assurde pretese che l’influencer avrebbe avuto al suo arrivo alla kermesse e che, a quanto pare, si sono rivelate infondate. La sua foto sui social basterà a placare le numerose polemiche nei suoi confronti?

