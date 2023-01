Sophie Codegoni si è concessa una vacanza alle Maldive in compagnia del fidanzato ma è stata travolta da una valanga di critiche.

Sophie Codegoni, incinta al quarto mese di gravidanza, si è concessa una vacanza alle Maldive in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano. Sui social come sempre non sono mancate aspre critiche all’indirizzo dell’influencer, e qualcuno le ha scritto: “Ci sta una vacanza dopo tutto questo non fare un caz*o”.

Sophie Codegoni in vacanza alle Maldive

Tra i preparativi per accogliere al meglio la sua prima figlia e le decorazioni extra lusso per le feste di Natale, Sophie Codegoni si è concessa una vacanza alle Maldive con il futuro marito Alessandro Basciano, ma sui social non ha smesso di far discutere. L’influencer al momento non ha replicato alle critiche nei suoi confronti e in tanti si chiedono se lo farà.

Sophie sembra aver raggiunto la vera felicità: tra pochi mesi lei e Alessandro Basciano potranno tenere tra le braccia la loro prima figlia insieme e i due hanno annunciato pubblicamente che il nome scelto per la bambina è Celine. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza dell’influencer e sulla sua prima maternità.

