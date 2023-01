Il costumista Giovanni Ciacci ha confessato il suo dramma a seguito della sua partecipazione del Grande Fratello Vip.

A causa delle critiche da cui è stato travolto per il caso Bella via al GF Vip, Giovanni Ciacci non sta attraversando un periodo facile: il costumista ha ammesso di aver ricevuto solidarietà solo da alcuni dei suoi colleghi e ha anche rivelato che nell’ultimo periodo starebbe affrontando complessi problemi fisici e psicologici (alcuni mesi fa il costumista ha svelato per la prima volta di essere sieropositivo).

“Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”, ha confessato a Nuovo Tv.

Giovanni Ciacci: il dramma

Quello che doveva essere il GF Vip “della rinascita” per Giovanni Ciacci si è trasformato in una sorta di incubo: a causa del suo comportamento con l’ex collega Marco Bellavia il costumista è stato esposto – a suo dire – a una vera e propria gogna mediatica e nell’ultimo periodo non sarebbe stato bene neanche fisicamente.

Ciacci si è lamentato perché i suoi colleghi lo avrebbero lasciato solo e, a suo dire, molte delle critiche a lui giunte via social sarebbero da attribuire ad account fake, pagati al solo fine di farlo avvilire: “Questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”, ha detto. Sarà vero?

