Ida Platano e Alessandro Vicinanza si stanno godendo una vacanza a Miami ma sui social non sono stati risparmiati dalle polemiche.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno quasi festeggiato il loro terzo mese insieme e nelle ultime ore si sono mostrati sereni e sorridenti sotto il sole di Miami. “Trasmettete una ventata di emozioni positive”, ha scritto l’amica Gemma Galgani tra i commenti a una loro foto, ma ovviamente nei loro confronti non sono mancate anche aspre critiche da parte degli haters. “Avevo ragione che lei era una falsa ipocrita, altro che piangeva per amore, lei voleva il pollo, non un uomo in cassa integrazione, poi diceva che si sentiva in imbarazzo ad andare in posti di lusso, falsa”, ha scritto un utente all’indirizzo di Ida.

Ida e Alessandro a Miami: le polemiche

Nonostante sui social continuino a mostrarsi più felici e uniti che mai, Ida Platano e Alessandro Vicinanza non smettono di essere travolti dalle polemiche. In queste ore sui social in tanti hanno criticato Ida per la sua vacanza di lusso con il nuovo fidanzato, con cui sembra aver trovato la felicità dopo l’addio a Uomini e Donne (e a Riccardo Guarnieri).

Ida per il momento non ha replicato alle polemiche e in tanti si chiedono quali saranno gli sviluppi in futuro per lei e Alessandro (che di recente non ha nascosto di desiderare un bambino insieme all’ex dama del dating show).

