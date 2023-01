Francesco Chiofalo è tornato a scagliarsi contro Antonella Fiordelisi e a gettare pesanti ombre sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria.

Francesco Chiofalo si è confessato con il programma Non succederà più ed è tornato a parlare della sua ex, Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip. Secondo il personal trainer Antonella avrebbe solo usato Edoardo Donnamaria e non l’avrebbe mai amato. A seguire ha anche precisato che, secondo lui, potrebbe nascere qualcosa tra la sua ex e l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese: “Antonino potrebbe piacere ad Antonella ma solo perché è l’ex di Belen. Lui è molto ‘pubblicizzato’”.

Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo: la confessione su Antonella e Antonino

Mente la liaison tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra aver subito una battuta d’arresto, l’ex fidanzato della schermitrice è tornato a gettare pesanti ombre su di lei e le sue relazioni all’interno della Casa, specificando che secondo lui non ci sarebbe mai stato amore tra lei e Edoardo: “È l’uomo medio. Non è simpatico, ma neanche antipatico, non è alto ma nemmeno basso. Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente”, ha affermato Chiofalo che, di recente, aveva gettato accuse anche contro il padre della sua ex, Stefano Fiordelisi.

Antonella verrà mai messa al corrente in merito alle accuse del suo ex fidanzato? In tanti sono curiosi di sapere se la modella replicherà mai alle sue parole.

