Mercedesz Henger è in vena di confessioni e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Nico D’Amore.

Dopo la difficile storia con il personal trainer Lucas Peracchi, Mercesz Henger ha ritrovato la felicità tra le braccia del suo nuovo fidanzato, Nico D’Amore, e lei stessa ha svelato a Novella 2000 alcuni retroscena sul loro legame.

“E’ di Salerno e l’ho conosciuto in modo molto singolare. Tutto è partito da una collaborazione tramite una mia amica con il suo brand di cover per cellulari che si chiama Lux Brand. A una cena è venuto anche lui e ci siamo conosciuti. Mi ha subito colpito la sua timidezza, cosa che non vedevo da tempo in un uomo. La sua bellezza non è passata inosservata”, ha rivelato.

Mercedesz Henger e Nico D’Amore: il primo incontro

Oggi Mercedesz Henger sembra essere più felice che mai accanto alla sua nuova fiamma, il modello Nico D’Amore. I due hanno iniziato a frequentarsi solo alcuni mesi fa e la stessa ex naufraga ha svelato che stavolta (a differenza di Lucas Peracchi) il suo fidanzato avrebbe fatto breccia anche nel cuore di sua madre Eva, che a quanto pare ha dato la sua benedizione al loro rapporto.

“Sono entrati subito in sintonia e questo non può che farmi piacere. Del resto questo vorrei sottolinearlo, sto vivendo anche un bel periodo in ambito familiare. Con mia mamma ho chiarito tutte le incomprensioni passate e oggi siamo più unite di prima”, ha rivelato la modella a Novella 2000. La sua nuova storia d’amore è destinata a durare? In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

