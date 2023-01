Il libro del principe Harry si è rivelato un’arma a doppio taglio: Nicola McLean ha fatto alcune confessioni che lo avrebbero messo in imbarazzo.

La modella Nicola McLean ha fatto alcune dichiarazioni che rischiano di mettere in grave imbarazzo il principe Harry, attualmente in vetta alle classifiche dei best seller con il suo controverso memoire Spare, che già si è rivelato un caso editoriale. A I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! la modella ha raccontato di una serata in cui lei e il Principe si sarebbero ubriacati e sarebbero finiti entrambi per cadere dentro un cespuglio. “Era come un animale”, ha dichiarato.

Principe Harry: le confessioni di Nicola McLean

La modella Nicola McLean ha fatto alcune inaspettate confessioni sul principe Harry, con cui avrebbe trascorso una serata alcuni anni fa dove entrambi avrebbero esagerato con l’alcol. La modella non è scesa nei dettagli della vicenda, ma una delle sue affermazioni è destinata a far discutere: lei stessa ha infatti affermato che Harry sarebbe stato “come un animale” a causa dell’ubriachezza.

Il Principe è al momento al centro di controverse polemiche per via di alcune delle sue rivelazioni fatte in Spare, l’autobiografia che starebbe facendo tremare la Royal Family e che potrebbe costargli una vera e propria rottura con gli altri membri della sua famiglia.

