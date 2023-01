La presenza di Chiara Ferragni a Sanremo non smette di far discutere e contro di lei hanno scagliato frecciatine anche Costanzo e Bruganelli.

Chiara Ferragni sarà ospite a Sanremo 2023 e la notizia è stata accompagnata da numerose polemiche e illazioni. In queste ore anche il conduttore Maurizio Costanzo ha commentato la vicenda senza risparmiare quella che sembra essere una stoccata contro la famosa imprenditrice digitale. In riferimento al cachet di Chiara Ferragni, da lei donato a un’associazione per donne vittime di violenza, il conduttore ha detto a Chi:

“Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo“.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: le parole di Bruganelli e Costanzo

Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici a Sanremo 2023 e lei stessa ha ammesso pubblicamente di voler donare il compenso previsto per lei alla kermesse. La questione ha sollevato non poche polemiche e, dopo Maurizio Costanzo, anche Sonia Bruganelli ha commentato con toni accesi la questione: “In tv sono una che vuole provocare, non mi va di omologarmi. Non recito la solita parte della brava donna perfettina e gne-gne. […] Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis a Chi.

La moglie di Fedez replicherà alle frecciatine nei suoi confronti? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

