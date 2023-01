Sophie Codegoni, al quarto mese di gravidanza, si è mostrata mentre era a pesca con Alessandro Basciano in mezzo agli squali alle Maldive.

Sophie Codegoni è in vacanza alle Maldive con il fidanzato Alessandro Basciano e sui social non ha perso occasione per postare alcuni scatti bollenti in bikini e col pancino in bella mostra. La modella nelle ultime ore ha anche raccontato ai fan di essersi recata a pesca a bordo di una piccola imbarcazione in mezzo alle acque cristalline delle Maldive, dove erano presenti alcuni squali.

Nonostante l’attesa però, lei e il fidanzato non sarebbero riusciti a pescare niente. “Mi sa che la pesca non fa per noi”, ha detto Sophie nelle sue stories via social.

Sophie Codegoni a pesca in mezzo agli squali

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono regalati una vacanza da sogno alle Maldive all’insegna del relax a dell’amore e, nelle ultime ore, hanno aggiornato i fan sulla loro giornata di pesca in mezzo agli squali che, però, non ha fornito risultati soddisfacenti.

I due nei prossimi mesi accoglieranno tra le loro braccia la loro prima figlia, che hanno deciso di chiamare Celine. La coppia è più felice e unita che mai e i fan sono impazienti di saperne di più sull’arrivo della bambina.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG