Secondo i rumor Fabrizio Corona potrebbe aver avuto un ruolo nelle recenti rivelazioni fatte dall’ex marito di Noemi Bocchi, Mauro Caucci.

Più volte in passato Fabrizio Corona si è scagliato contro Ilary Blasi e Francesco Totti, affermando anche di essere a conoscenza di numerosi tradimenti ai danni della conduttrice e portati avanti dall’ex calciatore fin da prima delle loro nozze.

Secondo un rumor circolato in rete l’ex Re dei paparazzi potrebbe avere avuto un ruolo anche nelle recenti e scottanti dichiarazioni fatte dall’ex marito di Noemi Bocchi, Mauro Caucci, ed è possibile che l’ex Re dei paparazzi stia “tramando nell’ombra” per avere la sua personale vendetta contro Totti e Ilary (che lo hanno sempre smentito).

Fabrizio Corona e Mauro Caucci: le indiscrezioni

Da mesi l’ex marito di Noemi Bocchi continua a gettare ombre sulla flower designer che avrebbe fatto capitolare Francesco Totti dopo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Dietro all’ex marito di Noemi potrebbe esservi nientemeno che Fabrizio Corona, il celebre ex Re dei paparazzi che più volte in passato si è scagliato contro Ilary e il suo ex marito.

“Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”, ha dichiarato Corona a Chi dopo l’annuncio di separazione dei due. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti sono curiosi di saperne di più.

