Il campione olimpico Marcell Jacobs si è scagliato pubblicamente contro la società di Fedez, che lo ha rappresentato prima del 2018.

Prima di diventare un campione olimpico, Marcell Jacobs si è fatto rappresentare dalla società del rapper Fedez e a sorpresa per la prima volta ha deciso di svelare i motivi che lo avrebbero spinto ad allontanarsi dalla società, scagliando alcune frecciatine infuocate contro di essa.

“Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità, ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente“, ha dichiarato a La Stampa.

Fedez

Marcell Jacobs contro Fedez

Secondo indiscrezioni Fedez avrebbe deciso di fare causa a Marcell Jacobs a causa della sua “recessione unilaterale del contratto”. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, quel che è certo è che Jacobs abbia deciso di non mandargliele a dire.

Nel corso della sua ultima intervista a La Stampa, il campione ha scagliato quella che sembra essere una frecciatina infuocata contro lo stesso rapper e marito di Chiara Ferragni. “Le batoste servono, nella vita le mazzate sono necessarie, sempre, a più riprese. Quando tutto sembra facile non ti godi nulla e nel momento in cui cadi ti fai male, se prendi botte eviti di rifare lo stesso errore. Non pensavo fosse difficile rappresentarmi”, ha dichiarato. Il rapper replicherà?

