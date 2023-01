Dimitri Skofic, unico nipote della diva Gina Lollobrigida, ha rotto il silenzio dopo la scomparsa dell’attrice.

Per la prima volta Dimitri Skofic si è confessato a Oggi è un altro giorno, svelando perché il suo rapporto con la nonna “G” (come era solito chiamarla) non sia stato sempre lineare e semplice.

“La chiamavo G, l’ho sempre chiamata G e adesso la sto chiamando dentro di me anche nonna, il che è stato difficile in un certo senso. Sono sempre stato abituato a chiamarla così. Dopo tanta lontananza ci siamo riavvicinati in questi ultimi mesi, nel momento più duro. Purtroppo avrei voluto vederla anche in altri momenti, però, lo so che sembra strano ma dopo tanto tempo mi sento di nuovo molto vicino a lei ed è assurdo perché se ne è appena andata. Oggi mi sento suo nipote”, ha dichiarato il modello.

Gina Lollobrigida: le parole del nipote

Dimitri e Milko Skofic (figlio di Gina Lollobrigida) sono stati i primi ad annunciare con un comunicato ufficiale la scomparsa della celebre diva e, in queste ore, il nipote dell’attrice ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto.

Dopo la scomparsa dell’attrice Dimitri e suo padre Milko sono finiti di nuovo al centro del clamore mediatico per via di alcune insinuazioni fatte da Andrea Piazzola (ex assistente della Lollobrigida) in merito al loro rapporto con la diva. I due hanno preferito non replicare contro le parole dell’ex assistente, ma già circolano indiscrezioni in merito a una presunta battaglia legale che potrebbe esserci a seguito delle volontà testamentarie dell’attrice.

