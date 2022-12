Nelle ultime puntate della docuserie incentrata sulla loro storia, il Principe Harry e Meghan sono tornati a gettare nuove ombre sulla monarchia.

I rapporti tra Harry, Meghan e il resto della Royal Family sembrano essere mai compromessi per sempre. Dopo la controversa intervista rilasciata dai due a Oprah Winfrey in queste ore sono uscite le ultime puntate della docuserie Netflix sulla loro storia e all’interno di esse i due hanno gettato nuove ombre sulla monarchia. In particolare i due hanno affermato di non esser stati sostenuti neanche dai membri più vicini della famiglia Reale e di aver subito attacchi ingiustificati, menzogne e violazioni della loro privacy.

“Non è facile quando tuo fratello ti urla contro, tuo padre dice cose false e la regina resta ferma lì, immobile”, ha dichiarato Harry nella docuserie, e ancora: “Mio fratello si è schierato con l’Istituzione: è la sua eredità. In lui è radicata l’idea che parte della sua responsabilità consista nel dare stabilità e continuità all’Istituzione”.

William e Harry

Principe Harry: le accuse contro la Royal Family

All’interno della loro docuserie il principe Harry è tornato a gettare nuove e pesanti accuse contro la Royal Family ed è fuor di dubbio che le sue dichiarazioni siano destinate a far discutere.

Al momento i membri della famiglia Reale hanno preferito non replicare e in tanti si chiedono se prima o poi qualcuno lo farà. Nel frattempo in tanti, sui social, si sono scagliati contro la coppia che, nella docuserie targata Netflix, non sembra offrire un punto di vista imparziale e soprattutto non ha fornito delucidazioni su tante questioni che sembrerebbero non essere coerenti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

